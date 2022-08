Más de Uno Pontevedra 11/08/2022

Agravase o problema da toxina nas Rías Baixas. O últimos análisis realizados, nas últimas horas, confirman una elevada presencia de toxina. O sector recoñece que a campaña do verán está perdida. Conversamos co patrón maior de San Telmo, Cesar Rodríguez, sobre este asunto. Ademais, poñemos rumbo a Cambados para coñecer todos os detalles sobre a Feira de Oportunidades con Juan Rey, presidente de Zona Centro. Analizamos a situación actual e os retos da área sanitaria Pontevedra-Salnés co novo xerente José Flores. E, nos últimos minutos, visitamos a illa de Tambo da man o experimentado ecoloxista Antón Lois.