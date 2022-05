Abrimos o programa coa actualidade desta xornada e conversando co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis Lopez. Buscamos a previsión do tempo e abrimos tempo de entrevista co concelleiro de Desenvolvemento Sostible de Pontevedra, Iván Puentes. Ademais, visítannos os amigos do colectivo "De vella a bella".