CON SUSANA PEDRERIA

Más de Uno Pontevedra 11/04/2022

Comezamos o programa coa actualidade do día e conversando co alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e coñecemos os detalles da Pontevedrada que organiza Asampo este 23 de abril. Como cada luns, concedemos protagonismo ao mundo do motor con Abel Millán e completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".