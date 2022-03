Más de Uno Pontevedra 10/03/2022

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando co presidente de AJE Pontevedra, Jesús Rey. Convidamos á concelleira de Cultura de Pontevedra, Carme Fouces, para adiantarnos á inauguración do Salón do Libro Infantil e Xuvenil que mañá abre as súas portas no Pazo da Cultura. Ademais, como cada xoves, tomamos a última antes de marchar: Tatiana González, cofundadora de Beflamboyant é hoxe a nosa convidada.