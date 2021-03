Más de Uno Pontevedra 10/03/2021

LEER MÁS Pontevedra

Abrimos o programa coa actualidade do día e as novidades tras un novo comité clínico. Conversamos coa alcaldesa de Cambados, Fátima Abal e buscamos a previsión metereolóxica. Abrimos tempo de entrevista co delegado da Xunta en Pontevedra, Luis López, e recibimos a visita de Raquel Pedrouso. Ademais, como cada mércores, botamos "o peche" coa voz de Carmen Quinteiro: unha pequena historia escondida entre as páxinas dun libro.