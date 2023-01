PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 09/01/2023

Iniciamos semana moi pendentes da situación do Área Sanitaria Pontevedra-Salnés. Os médicos volveron de Urxencias do Hospital Montecelo volveron a denunciar problemas, por falta de persoal, nos PACs de Pontevedra, Sanxenxo, Caldas ou Marín. Tamen prestamos atención os caso do alcalde de A Illa, implicado nun incidente no que resultou ferido de gravidade coa fractura dunha clavícula. E outro suceso denunciado polo rexedor de Vilanova despois de un intento de atentado o seu coche.