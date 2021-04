Más de Uno Pontevedra 08/04/2021

Primeiro día das novas restriccións para concellos como O Grove ou A Illa pola incidencia de coronavirus. Ademáis, pendentes da tramitación da Ley de Cambio Climático no congreso dos deputados. A Xunta avanzou a probabilidad de acudir o Tribunal Constitucional. Sindicatos e traballadores moi atentos o devenir desta situación. Falamos con José Luis García Pedrosa, coordinador de CC.OO Pontevedra, sobre este particular. Coñecemos as novas do sector viticultor coa Denominación Orixe Rías Baixas. Repasamos a actualidade económica e social de Vilagarcia con Alberto Varela, alcalde do municipio. Consultamos ao doctor Lago, presidente do colexio de médicos de Pontevedra, sobre a fiabilidade e seguridade de algunhas vacinas. Facemos memoria con Antón Lois, portavoz de Amigos da Terra Galicia, sobre mega proxectos que ameazaban lugares dun gran valor de riqueza medio ambiental e ecoloxica como A Lanzada, onde nos anos 40 se plantexou a idea de construir o aeroporto central de Galicia.