Más de Uno Pontevedra 08/02/2023

Comezamos o programa coa actualidade do día que, de novo hoxe, está marcada pola sentenza do Tribunal Supremo sobre a prórroga de Ence. Buscamos a información do tempo e e conversamos co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López. Ademais, completamos o programa coa visita das amigas de "De vella a bella".