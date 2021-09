Más de Uno Pontevedra 07/09/2021

A días vista do inicio de curso escolar, o presidente da Xunta confirma, en Sanxenxo, que o protocolo deste ano será parecido o do curso pasado. Repasamos a actualidade deste martes. Falamos co sector viticultor sobre os preparativos da vendimia en Rías Baixas. Tamen analizamos a preocupación da DXT do aumento de consumo de alcohol e drogas nos conductores que circulan por Galicia. Saudamos e conversamos a Javier Rey, novo director da Misión Biolóxica do CSIC en Galicia, ubicado en Pontevedra. E, como cada martes, descubrimos novedades do mundo do libro con Adriana Otero, dende a librería Cronopios.