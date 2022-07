Atentos a evolución da pandemia; analizamos datos e posibles medidas da conselleria de Sanidad. Falamos co concelleiro de Medio Ambiente de Sanxenxo para coñecer os resultado dos primeiros días da ordenanza que prohibe orinar nas praias. Reflexionamos con Antón Lois, portavoz de Amigos da Terra en Galicia, sobre a actual situación dos recursos hídricos. A maiores repasamos a Festa do Carneiro o Espeto de Moraña e a concentración motera do Motoclub Rosa dos Ventos no concello de Poio.