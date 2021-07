ONDA CERO PONTEVEDRA

Más de Uno Pontevedra 07/07/2021

Abrimos o programa coa actualidade desta xornada de mércores marcada polas novas decisión do Comité Clínico e buscando a previsión metereolóxica. Conversamos co delegado territorial da Xunta, Luis López, e temos cita con Raquel Pedrouso. Ademais, completamos o programa botando "o peche" coa voz de Carmen Quinteiro: unha pequena historia escondida entre as páxinas dun libro.