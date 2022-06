Abrimos o programa coa actualidade do día e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Como cada martes, abrimos tempo de almorzo informativo semanal, hoxe a nosa convidada é a presidenta de Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Ademais, ampliamos as nosas bibliotecas particulares con novas recomendións Cronopios da man de Mercedes Corbillón.