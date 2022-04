Abrimos o programa coa actualidade do día e visitando o Convento de Santa Clara para coñecer a nova programación cultural. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é o presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, José Manuel Cores Tourís. Ademais, temos versión extendida do noso espazo Cronopios en compañía da ilustradora Agustina Guerrero que visitou Pontevedra para presentar "La Compañera".