Programa Completo

Más de Uno Pontevedra 04/09/2023

Repasamos a actualidade do inicio de semana. Conectamos con Meteogalicia coa finalidade de coñecer a previsión para esta xornada. Analizamos os datos do desemprego co síndicato UXT. Falamos da óptima seguridade na Feira Franca e da oficiña de obxectos perdidos da Policía Local de Pontevedra. Tamen descubrimos os detalles dun curso de formación dixital gratuito dirixido a persoas adultas. E conversamos os últimos minutos de programa sobre o Ciclo EuroÁrabe 'Amal en Ruta' que ten lugar no Teatro Principal.