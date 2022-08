Prestamos atención o estado do río Lérez. A Xunta propone trasvasar auga do antigo espacio mineiro de Ventoxo, no concello de Forcarei, para paliar a merma do caudal. Falamos deste asunto con Ethel Vázquez, conselleira de Infraestructuras da Xunta de Galicia. Neste sentido, coñecemos a situación do concello de Meis, ante os cortes de auga, coa alcaldesa Marta Giráldez. E visitamos, por anticipado, o Túnel do Viño de Cambados e a romaría Vikinga de Catoira.