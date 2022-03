Más de Uno Pontevedra 03/03/2022

Abrimos o programa coa actualidade nesta xornada festiva local na cidade de Pontevedra. Conversamos coa concelleira de Igualdade, Yoya Blanco, e buscamos a previsión metereolóxica para os vindeiros días. Abrimos tempo de entrevista co delegado territorial da Xunta, Luis López, e visítannos as amigas do colectivo "De vella a bella". Ademais, como cada mércores, botamos o peche con Carmen Quinteiro. Hoxe versión extendida e especial entroido.