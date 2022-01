Comezamos o primeiro programa do ano coa actualidade deste luns marcada pola subida das peaxes na AP-9 e na AP-53 e o debate entre goberno local de Pontevedra e oposición sobre os orzamentos para 2022. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e conversamos co portavoz do BNG en Lalín, Francisco Vilariño. Como cada luns, concedemos protagonismo ao motor con Abel Millán e completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".