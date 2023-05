Programa completo

Mas de Uno Pontevedra 02/05/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando coa concelleira de Cultura de Soutomaior, Noelia Ocampo. Buscamos a previsión do tempo para as vindeiras horas e, como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal: hoxe o noso convidado é o xerente do touroperador cambadés "Yu Travel", Jesús Ares. Ademais, completamos o programa co espazo Cronopios en compañía de Mercedes Corbillón.