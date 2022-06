O concello de Poio se convirte no escenario do campionato nacional de fútbol sala femenino infantil ao logo do fin de semana; de venres a domingo. Este evento deportivo tamen coincida cunha proba puntuable para campionato autonómico de BTT que ten lugar en Monte Castrove.

(Escoita a entrevista íntegra con Marga Caldas, concelleira de deportes).