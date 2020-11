A loita contra a violencia machista continúa tralo 25-N

Neste enlace directo á web de Onda Cero podes volver escoitar a conversa coa concelleira de Igualdade de Pontevedra, Yoya Blanco, e a xornalista do Diario de Pontevedra, Sara Vila. Con elas falamos do traballo en materia de igualdade máis aló do 25-N, e das ideas forza do manifesto que este ano redactou e leu Sara Vila no pleno da corporación municipal e na Praza da Peregrina.