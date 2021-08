Modernización do litoral en Poio

Gregorio Agis: "O obxectivo é mellorar a franxa marítima de Raxo e o resto do concello"

O concelleiro de Urbanismo e Promoción Económica en Poio confirma a intención do goberno de mellorar e recuperar as áreas máis próximas o litoral de diferentes parroquias do concello