Gregorio Agís: "Moi pronto será posible visitar a Illa de Tambo"

Interesantes novedades no concello de Poio na posta en valor de recursos naturais e paixasísticos. A inicios do mes de Xuño, os gobernos municipais de Poio e Pontevedra chegaban a un acordó para impulsar un ambicioso proxecto de senda peonil que permitirá a ambos municipios a través de diferentes sendas. Unha iniciativa que ten lugar o mesmo ano no que a administración local de Poio recibiu a cesión e xestión da Illa de Tambo. Así, este verán xa poderemos visitar este espacio que estivo décadas pechado a sociedade civil polo seu uso militar.

(Escoita a entrevista íntegra de Gregorio Agis, concelleiro de Promoción Económica e Urbanismo de Poio).