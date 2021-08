Fin de semana de senderismo por los viñedos de O Rosal y Val do Salnés

La Ruta do Viño Rías Baixas organiza dos jornadas de senderismo, Caminando entre bodegas, para el fin de semana del 28 y 29 de agosto. Ambos recorridos, que tienen un coste de 8 €, aúnan Camino de Santiago con la Ruta do Viño Rías Baixas y transcurrirán por las subzonas de O Rosal y Val do Salnés. Debido a la situación sanitaria, estas actividades tendrán un aforo limitado de 20 personas por jornada, y se ajustarán, en todo momento, a las medidas sanitarias establecidas en cada zona. Así mismo, los asistentes deberán entregar una declaración responsable antes del inicio de la actividad. La reserva de estas jornadas se hará a través de la plataforma de Ataquilla.com. Para más información info@rutadelvinoriasbaixas.com.

La primera jornada transcurrirá por el Camino de Santiago Portugués por la Costa en la subzona de O Rosal. Se trata de una ruta de 14 kilómetros de una dificultad media, apta para todos los públicos con una mínima condición física y para niños a partir de 10 años y acostumbrados a caminar. El itinerario partirá a las 10 h. de la bodega Santiago Ruiz hasta A Guarda: el primer tramo discurrirá paralelo al río Miño hasta su desembocadura desde donde se seguirá una variante del Camino de Santiago que parte de Vilanova de Cerdeira. De 14,30 h. a 15,30 h se parará en A Guarda para comer, y se continuará por las laderas del Monte Santa Tegra para, de nuevo, coger el Camino de Santiago de la Costa que transcurrirá próximo a cetáreas y ofrecerá unas magníficas vistas a la inmensidad del Océano Atlántico. A las 17 h, el grupo será trasladado a la bodega Quinta Couselo donde realizarán una visita. A las 18 h. un autobús los conducirá de nuevo al punto de inicio.

La segunda caminata tendrá lugar por la subzona de Val do Salnés y tendrá una extensión de unos 9 km. Está considerada en una ruta de baja dificultad, apta para todos los públicos incluidos niños a partir de 8 años acostumbrados a caminar. El grupo será trasladado a las 10 h. en autobús desde la Plaza de Fefiñanes de Cambados a la bodega Lagar de Costa, desde donde media hora más tarde partirá por un tramo del Camino de Santiago “Mar de Arousa” a través de la línea de la costa. Los participantes podrán disfrutar caminando entre viñedos, así como de unas hermosas vistas a la zona húmeda protegida del complejo intermareal Umia-O Grove. El recorrido finalizará a las 13 h. en Cambados, donde seguidamente se visitará la bodega Gil Armada.

A tener en cuenta

Ambas rutas contarán con una guía para poner en valor tanto el paisaje como el patrimonio por el que transcurrirán los itinerarios. Se recomienda llevar ropa y calzado adecuado para la práctica de senderismo, así como agua y comida para la ruta. También es necesario llevar chaleco reflectante para algún pequeño tramo que pueda transcurrir por carretera. En el caso de la jornada de O Rosal hay que llevar o reservar comida.