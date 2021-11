Máis de Un Pontevedra

A Facultade Ágora reivindica cidades que coiden aos seus maiores

A catedrática de Socioloxía e profesora do CSIC, María Ángeles Durán, participou na última xornada formativa da Facultade Ágora da Deputación de Pontevedra. Conversamos con ela no programa de hoxe para analizar o peso que os nosos maiores teñen na sociedade actual e a necesidade de deseñar as cidades tamén para eles.