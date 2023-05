Máis de Un Pontevedra

Docentes que observan e son observadas para mellorar na aula

Falamos de educación con catro profesoras da EOI de Pontevedra que participan no Programa Observa-acción, un programa de innovación baseado no desenvolvemento profesional entre iguais, unha alternativa á formación que consiste en abrir as portas das aulas e observar a outras persoas docentes en acción. Conversamos coa vicedirectora da EOI, María Fernández, e con otras tres profesoras participantes: Paula Gómez, Irene Sueiro e María Sola.