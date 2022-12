Máis de Un Pontevedra

Un Club de Lectura de Premio no IES Sánchez Cantón

Convidamos a docentes e alumnado do instituto pontevedrés Sánchez Cantón para celebrar con eles o premio do certame nacional "Premios Clubes de lectura escolares" convocado polo Ministerio de Educación para premiar os proxectos de promoción de lectura desenvolvidos no territorio nacional.