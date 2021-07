Chegan 'As sonatas de veran' durante o mes de agosto a Ría de Arousa

Sonatas de Verán’ no concello de Vilanova. Durante a primeira semana do mes de agosto desenvolveranse distintas iniciativas relacionadas coa gastronomía co obxectivo de enxalzar os dous produtos do mar, tan ligados a este municipio costero. Haberá desgustacións gastronómicas, feiras e concertos musicais gratuitos.

Este evento xa arrincou este pasado xoves, 4 de agosto, cunha actuación de Vilamariachi, en Santa Marta (Pontearnelas).

Escoita a entrevista íntegra con Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova de Arousa.