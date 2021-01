Cántamo en galego 04/01/2021

Este primeiro luns do ano 2021 na sección musical:cantares os Reis Magos. Poñemos ritmo co grupo folclórico Na Lúa con "Cantos de Reis", con Maite Dono escoitamos "Os Reis do Caurel", con Pancho Alvarez e o seu tema "Aguinaldo" e finalizamos ca canción do emotivo vídeo promocional da campaña 'Este Nadal merca na Zona Monumental'.O vídeo foi gravado por Juan Pérez e con música orixinal de Rodrigo Valiente. Escoita a sección completa neste enlace con Susana Pedreira.