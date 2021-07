Cambados non renuncia a celebración da Festa do Albariño en este 2021. A pesares da situación sanitaria, o goberno municipal confirma que as actividades culturais, en pequeno formato ou formato reducido, e a celebración de catas profesionais formarán parte dos contidos centrais dunha festa atípica; neste sentido, cabe recoñecer que o paseo da Calzada sen casetas proxecta unha imaxe extraordinaria dun evento moi social.

