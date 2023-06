Cultura e tradicións

A artista galega Sés se convirte no referente musical de San Xoan en Soutomaior

A celebración de San Xoan non pasa desapercibida no concello de Soutomaior cunha programación do máis interesante: no Peirao de Arcade, espectáculo de animación de rúa co circo ‘Especialistas Hípica Celta’. Garantizada música, zancudos e persoaxes para que o San Xoán sexa unha celebración mítica. E maiores, concerto dunha artista musical galega como Sés.