Andres Díaz: "O incremento de poboación é unha das claves do importante orzamento de 2022"

Primeiras semanas de percorrido para o novo orzamento do concello de Pontecaldelas. As contas, para o actual exercicio, superan os 4 millóns de euros. O incremento de ingresos, con respecto a 2021, é de 200.000 euros debido ao incremento de poboación desde o últimos catro anos. Ademais, para este 2022, a presión fiscal conxélase por sétimo ano consecutivo. No eido dos investimenos haberá máis de medio centenar de actuacións nas 33 parroquias.

(Escoita a entrevista íntegra Andrés Diaz, alcalde de Pontecaldelas)