Andrés Díaz: "aprobaremos un orzamento de 8 millóns de euros"

O rexedor de Pontecaldelas non ten dúbidas de que o goberno local aprobará o orzamento de 2023 antes de que remate este ano. A cifra global ascende a 8 millóns de euros. Andrés Díaz volveu a reiterar que a presión fiscal non sufrirá modificacións; deste xeito, o veciños ou as veciñas non pagarán máis. Considera imprescindible contar con este proyecto económico para seguir avanzando no municipio. Considera que o dinamismo do seu municipio precisa de difentes partidas económicas actualizadas para non deter a maquinaria municipal.

Nunha amplia entrevista tamen analizou a situación de pre alerta por seca do río Verdugo, do novo contrato do lixo, dos investimentos de Xunta e Deputación da senda peonil, do centro de interpretación da presa do inferno ou o aforro do alumeado do nadal.

(Escoita a entrevista íntegra de Andrés Díaz, alcalde de Pontecaldelas)