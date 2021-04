O alcalde de O Grove desliga a alta incidencia coa Semana Santa

Algo maís que fatiga pandémica en O Grove ante o seu regreso o máximo nivel de restriccións, decretado polo comité clínico da Xunta. Se convirte así no único concello das Rías Baixas no que se aplica un peche perimetral e un sector da hostalería que so pode prestar servizos en terraza, co límite do 50% do aforo.

Jose Cacabelos, alcalde de O Grove, matiza que esta situación non ten relación directa co periodo de Semana Santa. "Temos que revisar outras situacións: a relaxación no ámbito familiar por un exceso de confianza ante a creencia de que un pai, unha nai, un sobriño ou sobriña non me vai a contaxiar, declaraba nunha entrevista no programa Mas de Uno Pontevedra.

Este novo peche do concello suscita temor no sector turístico de O Grove pola campaña do verán porque albergan a esperanza de traballar, a partir de xuño, con normalidade. (Foto de archivo anterior a la pandemia)