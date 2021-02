A última e marchamos

A falta de concertos... tomamos a última no rastro da Karma

Conversamos co propietario da Karma, Marcos Rivas, cando se vai cumprir un ano do peche dunha das salas máis emblemáticas de Galicia. Mentres non poida recuperar o ocio nocturno e os concertos en directo, subsiste no número 1 da Rúa Nova cun rastro.