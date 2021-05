El alcalde Fernández Lores confirma el pre acuerdo de compra del convento de Santa Clara por 3,2 millones de euros

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, tras hacer oficialmente publico la compra del Convento de Santa Clara, ha calificado este jueves de "Día Histórico". Una operación con la Iglesia arrancaba en el año 2017. El pre acuerdo alcanzado permite afirmar que el cenobio será de titularidad municipal y de uso público por un precio final e 3,2 millones de euros. Esa es la cifra definitiva para incorporar el histórico inmueble y la extensión al patrimonio municipal. En concreto, se trata de 2.700 metros cuadrados construidos y un terreno total de 12.600 metros cuadrados.

Para el regidor de la capital, la de hoy ha sido "una de las comparecencias más importantes" de Fernández Lores "como alcalde a lo largo de estos 22 años". Dos eran las incógnitas principales que reservaba esta adquisición: la cuantía económica y la futura utilidad del espacio interior y exterior de la propiedad. La cifra económica ya ha sido desvelada y se hará efectiva en un único pago. Antes habrá que llevar a cabo una modificación de crédito en un próximo pleno municipal.

Pero, el uso futuro del convento todavía no está, del todo, definido. Según Lores, la idea es que este espacio sea de disfrute de la ciudadanía. Y no se descartan dos cuestiones: abrir una línea de colaboración con la diputación de Pontevedra para desarrollar un proyecto conjunto e incorporar el espacio verde a la plaza de Barcelos, si patrimonio de la Xunta no tiene objeción al respecto.

Por delante queda un periodo de estudio y supervisión del estado del convento para plantear un uso o usos concretos. Uno de los flecos sin resolver se centra en los bienes patrimoniales de la Iglesia (un retablo y otros elementos) que, de momento, la propia institución no tiene la decisión tomada de si incluirlos o no en la operación de venta.