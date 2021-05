Más de Uno Pontevedra 06/05/2021

Abrimos o programa coa actualidade da xornada marcada polo anuncio da compra do Convento de Santa Clara. Ademais, conversamos co vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda e buscamos a previsión metereolóxica. Abrimos tempo de entrevista coa concelleira de Promoción Económica e Turismo de Pontevedra, Yoya Blanco. Ademais, como cada xoves, tomamos a última antes de marchar: Juan García, promotor do novo espazo creativo “O Sanatorio”, é hoxe o noso convidado.