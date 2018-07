A Universidade de Vigo aproba a implantación de Física

O Consello de goberno Universidade de Vigo aprobou onte a implantación do grao de Enxeñería Física en Ourense, unha vella reivindicación social e tamén dun grupo de profesores que mesmo lograron unha sentencia favorable. Para que se poida implantar definitivamente este grao será preciso agora o pronunciamento favorable do Consello social, da Conselleria de educación e da Axencia para a calidade do sistema educativo. A titulación de Física está considerada polos impulsores coma un grande atractivo que neste momento só se imparte en universidades coma Barcelona.