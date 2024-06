As últimas reunións do comité de empresa coa dirección da fábrica de compoñentes aeronáuticos COASA remataron sen grandes avances, segundo declaracións do secretario xeral da CGT Daniel Alonso a Onda Cero.

Alonso explicou que de este xeito as mobilizacións; trala habida onte polas rúas da cidade; continuarán os martes e xoves.

Os traballadores demandan un incremento salarial medio do 10% xa que non se produciron melloras no convenio colectivo dende o 2016.