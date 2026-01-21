Suma máis de 28 anos por maltratar á sua dona e violar ás súas fillas

Un home de 48 anos (David Aníbal A.L) e de nacionalidade portuguesa, foi condenado a 28 anos de cárcere polo Penal número 2, por maltratar física e psíquicamente á súa parella mentres violaba ás súas dúas fillas.
Os feitos ocorriron nunha vivenda de Verin durante máis dunha década, anque era un segredo a voces na casa.
Un acordo de conformidade entre a defensa e as acusacións rebaixou a pena de 3 anos a 9 meses, alonxamento de 300 metros durante 3 anos e o pago dunha indemnización de 20 mil euros por maltrato á muller, pero sobre el pesaba outra de 28 anos por violar ás súas fillas.