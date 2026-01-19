Sucesos

Minutos de silencio en Ourense pola traxedia ferroviaria en Córdoba

Tres concentracións en Ourense

Paco Sarria

Ourense |

Minutos de silencio en Ourense pola traxedia ferroviaria en Córdoba
Minutos de silencio en Ourense pola traxedia ferroviaria en Córdoba | onda cero ourense

O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, trasladou hoxe as súas condolencias aos familiares e achegados das vítimas do sinistro ferroviario acontecido esta pasada noite en Adamuz (Córdoba) e desexou a pronta recuperación das persoas feridas nesta traxedia.

Así se pronunciou durante o acto que o subdelegado presidiu este mediodía na Subdelegación do Goberno en Ourense, no que empregados e empregadas da Administración Xeral do Estado gardaron un minuto de silencio polas vítimas do accidente.

En memoria das vítimas e tras a declaración de loito oficial polo Goberno de España, as bandeiras da Subdelegación do Goberno en Ourense ondearán a media hasta.

Houbo tamén minutos de silencio no Concello de Ourense e na Deputación.

Asemade foron suspendidas tóda-las convocatoria de prensa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer