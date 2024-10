Socialistas esixen alternativas de aparcadoiro para a zona termal de Ourense

O grupo municipal socialista no Concello de Ourense reclama alternativas urxentes para o aparcadoiro na zona termal mentres duren as obras da variante norte que realiza a administración central entre Quintela e As Eiroás.

A voceira socialista Natalia González esixíu na xunta de área de urbanismo desta semana unha solución alternativa xa que corte do acceso elimina zonas de estacionamento e pode causar graves perxuízos tanto para as persoas usuarias habituais como para os visitantes.

Asemade din descoñecer a data concreta para a reapertura da pisciña termal de As Burgas, lembrando que “as obras foron recepcionadas, agora levarán a cabo obras adicionais de posta a punto e ainda teñen que contratar o servizo de vixiancia e control, polo que é posible que non abra ao público neste 2024”.