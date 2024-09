Os socialistas na Deputación de Ourense queren que a Xunta financie a axuda no fogar

O grupo provincial socialista defende na Deputación a mellora do financiamento e cualidade do servizo de atención no fogar que prestan os concellos.

Insisten é que é unha competencia impropia que tiña que prestar a Xunta de Galicia por que a cantidade sufragada é insuficinte, arriscando a sustentabilidade dos servizos.

Consideran que non poden quedar de brazos cruzados mentres a administración autonómica mira cara a outro lado.

A tenente Alcalde do Concello de Vilamartín de Valdeorras, Sherezade Núñez, apostilla demáis que “a Xunta debe atender a situación real para cubrir os custos e que os concellos podan axudar ós seus veciños sen ver minguada a situación económica propia”.