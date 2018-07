Rogelio Martínez intercede por los vecinos ante el alcalde de Punxín

Representantes de los vecinos de Punxín fueron recibidos ayer por el delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, para hablar de su intención de negociar con el alcalde de Punxín una reducción del coste del recibo del agua. Un encuentro en el que tras ver y recibir explicaciones del estudio económico que avala dicha petición, el delegado se comprometió a trasmitirle al regidor la información recibida e intentar acercar posturas para propiciar un encuentro entre ambas partes, por lo que hoy se reunirá con Manuel Vázquez.

En este encuentro con los vecinos de Punxín Martínez primeramente les dejó claro que este problema no era competencia de la Xunta si no del Concello, y que lo único que puede hacer es interceder ante el alcalde para que los escuche, pero que ello ya queda a discreción del regidor.

Martínez enfatizó que la Xunta no tiene competencias para modificar un cuerdo aprobado en el pleno municipal. En caso de lograr un encuentro entre ambas partes, y de ser requerida por el alcalde su presencia asistiría al mismo, o en caso de que Vázquez pidiera asesoramiento técnico para contrastar la información que se le presente también se le intentaría brindar.

Por su parte, el portavoz de la comisión vecinal de Punxín, Joaquín Moldes, señala que el encierro continuará mientras no se produzca un acuerdo con el regidor, y confía en que el delegado consiga que el alcalde les convoque a una reunión para dialogar y negociar el precio el agua y el coste del servicio. Añade que "agradecemos la atención recibida y el compromiso adquirido", y comenta que el delegado tenía sobre este asunto "una información sesgada pero no la correcta". Señala que Martínez apuesta por el dialogo y se "lo iba a pedir al alcalde".

No obstante, ayer mientras ellos estaban reunidos, Vázquez insistía en que hasta final de año o en enero "es cuando podemos sentarnos a hablar porque ahora no sabemos los costes exactos del servicio. Yo soy el responsable del Concello y no quiero tirar contra él, y que quede con empeños y personal sin cobrar".