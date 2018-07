O PP quere explicacións das acusacións contra Marga Martín

O grupo municipal do pp no concello de Ourense pedíu hoxe a convocatoria urxente da xunta de voceiros para que o goberno socialista facilite información puntual aos grupos politicos sobre o auto do xuiz Piña que acusa á edil de benestar, Marga Martín do presunto delicto de malversación e estafa no caso do servizo de axuda no fogar.

Para os populares é un feito "suficientemente grave" coma para informar directamente aos representantes da cidadanía.