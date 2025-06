PSOE pide ó Concello de Ourense que axilice as concesións en precario

O grupo municipal socialista no Concello de Ourense esixe ó goberno de Democracia Ourensana que se centre en sacar adiante tódalas concesións en precario para prestar un mellor servizo á ciudadanía.

Para a edil María Fernández Ojea non se trata de alegrarse agora por que no canto de pagar unha cantidade inxente por xuros de demora, o concello pague algo menos por que as empresas prefiran evitar un xuizo.

Lembra asemade que o acordo soluciona o pago polos servizos en precario ata o 2023, pero estamos no 2025.