O plan de emprego municipal do concello de Ourense "en fraude de lei" según o interventor

Un informe do interventor do Concello de Ourense considera que o "plan de emprego municipal" está en fraude de Lei. Democracia Ourensana anuncia que pode acabar co plan no xulgado porque según Gonzalo Jácome é unha "chapuza" e un "desatino". Jácome chamou a atención sobre as contradiccións de PP e psoe no respaldo ao plan e cuestionou as "subvencións" ao emprego que nel se contemplan.

O alcalde de Ourense, Agustín Fernández convocou para o venres unha xuntanza urxente para falar do que considera un obxectivo irrenunciable e espera o respaldo de todolos grupos politicos. Dende o BNG xa advertiron que se o plan está en perigo é pola mala xestión do Psoe