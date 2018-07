El PP pide al Concello un plan de empleo legal y que ´no juegue con la ilusión de 11.539 parados´

El grupo municipal del grupo del PP en el Concello de Ourense, va a presentar una enmienda para que se retire la moción del PSOE y BNG con la que intenta conseguir su apoyo para conseguir poner en marcha un plan de empleo, que en la actualidad no le permite la ley pues un concello no tiene competencias para ello. Tampoco tienen informes técnicos a favor, ni presupuestos para el mencionado plan, por lo que el PPOU pide al grupo de b y la BNG "que hagan un plan de empleo legal que pueda llevarse a la práctica y no jueguen con la ilusión de los 11.539 desempleados que hay en Ourense" señalaron.

El portavoz del PPOU en el Concello de Ourense, Rosendo Luis Fernández y la concejala Beatriz Tejada, presentaron ayer el contenido de las enmiendas que van a presentar a la moción conjunta que llevan al pleno del viernes PSOE y BNG sobre el plan de empleo, y la que la no quisieron sumarse los populares al encontrarle lagunas legales.

Según Beatriz Tejada el PP está de acuerdo con que Ourense tenga un Plan de Empleo, pero con dotación económica y presupuestaria, y que las medidas se adopten para ayudar a encontrar trabajo a esos 11.539 desempleados ,"se adapten a la normativa vigente, no existiendo duplicidades de servicos para poder ser aprobado lo más rápido posible".

Así, proponen en la enmienda a la moción, que ese Plan Local polo Emprego, para non incurrir "en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio con otra admnistración pública (la Xunta de Galicia) y de este modo por aprobar el mencionando plan, mucho más pronto", que creen que es lo que pretenden esa moción.

También piden "que se consigne la partida en el presupuesto de 2013 para poder llevar a cabo este plan", y según exige el artículo 65.3 del Reglamento Orgánico Municipal, piden que se requieran también los siguientes informes para poder avalar ese plan de empleo, elaborado desde una administración local sin competencias para ello, como es el informe de Asesoría Jurídica Municipal sobre la legalidad y trámites administrativos a seguir y órgano competente para su aprobación, y el informe de intervención municipal