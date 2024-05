A oposición unánime polo desaloxo do CIMM

A oposición municipal no concello de Ourense é unánime ó rexeitar o desaloxo do actual edificio ocupado polo Centro Municipal de Información á Muller (CIMM) no barrio de O Couto para acometer unha obra que suporá 200 mil euros para a eliminación do gas radón.

Para a socialista Natalia González o edificio é chave en materia de igualdade e a loita contra a violencia de xénero, polo que non ve axeitado o traslado do servizo á praza de San Martiño onde non haberá a necesaria intimidade, polo que acusan ó Alcalde, Pérez Jácome de desmantelar a concellería de Igualdade.

Dende o BNG, Luis Seara considera a medida como un novo golpe as persoas vulnerables, e tampouco ve axeitado o traslado a praza de San Martiño.

E os populares denuncian o que califican como "falla de sensibilidade" do Alcalde coas usuarias do CIMM ó ordenar o traslado. Engaden que as mulleres atendidas por este departamento "non se poden tratar como noutros servizos administrativos municipais", sinala a edil Noelia Pérez.