A oposición tumba o proxecto de orzamento e deixa ao Concello cos prorrogados de 2012

O grupo socialista no Concello de Ourense non conseguiu sacar adiante no pleno de onte a aprobación inicial dos orzamentos municipais para 2014. A oposición rexeitou un proxecto presupuestario que supera os 104 millóns de euros, pero que, segundo o PP, é ilegal, ao superar en trinta millóns o teito de gasto -"o que hipoteca a cidade," segundo a concelleira popular Beatriz Tejada-, é "insumiso" con Sogama, ao negarse a pagarlle a subida de canon, e inclúe só un 2% real do total para investimentos.



O portavoz do PP, Rosendo Fernández, advertiu tamén da posible ilegalidad, por non consensuar o capítulo de persoal cos sindicatos. Cre que situacións similares provocaron noutros concellos sentenzas que acabaron tombando os orzamentos.



O BNG deulle as costas tamén ao proxecto presupuestario que presentou onte o PSOE, "ao ser elaborado por un goberno incapaz, sen credibilidade e porque estes non son os orzamentos que faría o BNG, nin os que necesita esta cidade, nin inclúen as partidas que demandamos en materia social", indicou o portavoz nacionalista Xosé Somoza.



Democracia Ourensana optou pola liña genérica da abstención, baseándose na falta de credibilidade "xa non do goberno local senón do cuarteto que goberna no Concello", indicou a edil de DO Susana Gómez, en alusión á división do grupo socialista e sinalou que non presentaban enmenda porque "sería avalar ou tratar de negociar uns orzamentos que levamos meses criticando e que rexeitamos absolutamente".



O alcalde Agustín Fernández lamentou non ser capaz de consensuar uns orzamentos que rebaixan o nivel de endeudamiento nun 19%, sinalou, priman o gasto social e inclúen un plan de emprego de tres millóns de euros.



Ao remate do pleno o concelleiro de Economía adiantou que o PSOE tratará de aprobalos en solitario a través da Xunta de Goberno Local. É a única solución trala ruptura do pacto co BNG no goberno local derivada da Pokemon, que deixaron ao PSOE en minoría, o que lle obrigou a seguir traballando nos dous últimos anos cos orzamentos prorrogados do 2012.



Non houbo quorum, pero ao final "todo saíu sobre o guion previsto", comentou o concelleiro de Economía e Facenda tralo pleno. Non necesitou improvisar respostas porque xa prevía cales ían ser as críticas. Engadiu que o goberno socialista aproveitará a posibilidade que brinda a lei para aprobar en Xunta de Goberno Local os orzamentos, é dicir cos seus únicos votos do PSOE.



En xeral, a oposición criticou que dun orzamento de case 104 millóns só destinaranse 5 millóns de euros a investimentos, dos cales 2,5 inclúense como investimento cando son para pagar, por sentenza, unha indemnización á firma Proavia.



O edil de Facenda, José Anxo Vázquez Barqueiro, foi o encargado de defender con todo as bondades dun orzamento que debería ser motor do goberno local para o presente ano e que chega a pleno con todo con seis meses de atraso.



Vázquez Barqueiro sinalou que era un plan contra os recortes do Goberno central que restrinxen, sinalou, a posibilidade de contratar ás administracións públicas facilitando así as cousas á empresa privada.



Barqueiro explicou que o orzamento que se levaba a pleno por 104.897.000 euros tiña un teito de gasto de algo máis de 15 millóns de euros, que lle obrigará a presentar o estudo económico e financeiro que se lle esixe "e que está xa en proceso para aprobalo en pleno". Destacou rebáixaa do plan de endeudamiento, o remanente de tesorería ou a inclusión do plan de emprego aprobado e consensuado no seu día coa oposición, que destina tres millóns de euros para repartir microcréditos a proxectos xeradores de postos de traballo no municipio.



En canto á escasa dotación incluída inicialmente para investimento Barqueiro sinalou que hai un acordo coas asociacións de veciños para empezar a executar un plan de investimentos de tres millóns nesta primeira fase, pero "unha vez máis fai falta o apoio da oposición". Do mesmo xeito que logo faría o alcalde, recordou que partidas como a indemnización a Proavia incluíronse como investimento, "porque vostedes négannos o seu apoio para facer estas e outras cousas a través de modificación de crédito".