A Xunta pon en valor o programa " Retorna cualifica emprego"

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, participou nun foro sobre o Programa Retorna Cualifica Emprego organizado polo Concello de Baños de Molgas e a Fundación Nortempo, entidade colaboradora para o seu desenvolvemento. Na actualidade hai arredor de medio milleiro de ofertas de traballo dispoñibles no marco deste programa englobado na Estratexia Galicia Retorna 2023-2026, e están empezando a chegar os primeiros residentes no exterior para cubrilas, tamén á provincia de Ourense.

Esta aposta está dotada con case 4 millóns de euros para que as persoas interesadas poidan volver a Galicia cun contrato estable, conectando así perfís con distintas cualificacións de fóra con vacantes laborais en Galicia de sectores como a construción, o transporte, a hostalaría ou a tecnoloxía.

Así, o programa inclúe accións formativas para a adquisición de capacidades relacionadas co posto que se vai ocupar, ao que se incorporarán cun contrato indefinido. Tamén se sufragarán os gastos de traslado e concédese unha axuda de 1.300 euros para o inicio da vida na nosa Comunidade, de xeito individual ou coa familia.

De cara ao establecemento en Galicia, no acto púxose de relevo o interese de moitos residentes no exterior na Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego, con 10 activos na actualidade. Precisamente Baños de Molgas acollerá antes de que remate o ano un destes centros, que virá completar os servizos xa dispoñibles na provincia ourensá (en Verín, O Carballiño e O Barco de Valdeorras, este último que se inaugurará en breve).

Cómpre destacar que, co retorno de persoas residentes no exterior, conséguese avanzar na xeración de emprego e no incremento da poboación activa en Galicia, dando resposta ás necesidades do tecido produtivo galego ao tempo que se fixa poboación no rural.